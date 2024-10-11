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Göztepe, Eyüpspor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Göztepe, 19 Ekim'deki Eyüpspor maçı için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:53
Göztepe, Eyüpspor Maçına Hızla Hazırlanıyor

Göztepe'nin Eyüpspor Maçı Hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan Göztepe, bu önemli maç için iki antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Çift Antrenman Programı

Göztepe, hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un önderliğinde gerçekleştirdi. Sabah idmanında futbolcular, pas ve çabukluk çalışmaları yaparak dar alanda oyun oynadı.

Taktik Çalışmalar Devam Ediyor

Akşam antrenmanında ise takıma 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptı. Takım, Eyüpspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanmak için elinden geleni yapıyor.

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