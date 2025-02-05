Göztepe, Gaziantep FK Maçına Hazır

Göztepe, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci maçında Gaziantep FK ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşti.

Isınma ve Taktik Çalışmaları Yapıldı

Takım, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise taktiksel oyun düzenlenerek, karşılaşmaya yönelik setler üzerinde duruldu.

Maç Bilgileri

Bu önemli karşılaşma yarın 20.45'te başlayacak ve hakem Batuhan Kolak tarafından yönetilecek. Göztepe camiası, taraftarlarından büyük destek bekliyor.