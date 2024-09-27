DOLAR
34,16 -0,05%
EURO
38,16 0,36%
ALTIN
2.910,87 0,76%
BITCOIN
2.265.547,24 -2,47%

Göztepe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Samsunspor ile oynayacağı maça hazır. Hazırlıklar Adnan Süvari Tesisleri’nde yapıldı. Maç detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 17:10
Göztepe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Samsunspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar Adnan Süvari Tesisleri'nde Yapıldı

Özellikle Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Maç Detayları

Göztepe kafilesinin bu akşam hava yoluyla Samsun'a gitmesi planlanıyor. Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak olan bu mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlığı Sürdürüyor
2
Türkmen'in Spor Vizyonu: Üniversiteler Arası Dönüşüm
3
Ankara'da Ahmet Göksu Voleybol Turnuvası İlk Gün Sonuçları
4
Türkiye-Karadağ Maçında Güvenlik Tedbirleri Alındı
5
Serge Aurier ilk idmanına çıktı: Kritik maçta kadroyu kaptı
6
Hentbolun Geleceği İçin Yeni Hedefler
7
Can Korkmaz Galatasaray'a Dönüyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor