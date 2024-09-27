Göztepe, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Göztepe, Samsunspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar Adnan Süvari Tesisleri'nde Yapıldı

Özellikle Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Maç Detayları

Göztepe kafilesinin bu akşam hava yoluyla Samsun'a gitmesi planlanıyor. Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak olan bu mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın hakemi ise Mehmet Türkmen olarak belirlendi.