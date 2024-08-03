Güney Kore, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçulukta Altın ve Gümüşü Kapdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Okçulukta Öne Çıkanlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk alanındaki kadınlar klasik yay final karşılaşmaları tamamlandı.

Güney Kore'den Madalya Yağmuru

Fransa'nın Paris kentindeki tarihi Les Invalides sahnesinde gerçekleşen finalde, Güney Koreli okçular Sihyeon Lim ile Suhyeon Nam birbiriyle mücadele etti.

Sihyeon Lim, takım arkadaşı Suhyeon Nam'ı 7-3’lük bir skorla yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Suhyeon Nam gümüş madalyayla yetinmek zorunda kaldı.

Bronz Madalya Müsabakası

Bronz madalya için yapılan mücadelede ise ev sahibi ülke adına yarışan Lisa Barbelin, Güney Koreli Hunyoung Jeon'u 6-4’lük bir skorla geçerek üçüncülüğü elde etti.