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Gürcistan'daki 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası'nda Başarılar

Gürcistan'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde Türkiye, dört madalya ile başarılı bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:41
Gürcistan'daki 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası'nda Başarılar

Gürcistan'da 17 Yaş Altı Kılıç Turnuvası Başladı

Başkent Tiflis'te gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Eskrim Kılıç Circuit Turnuvası'nın ilk gününde Türk milli eskrimciler büyük bir başarı elde etti. Organizasyon, genç yeteneklerin yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Madalya Kazananlar

Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, organizasyonun ilk gününde milli sporcular toplamda dört madalya kazandı. Takım müsabakalarında Ece Öztürk, Duru Ayşe Özgönül, Işıl Betül Elüstü ve Irmak Şenoğlu'ndan oluşan milli takım gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Diğer yandan, Duru Arabacı, Deniz Duvan, Elif Derin Yıldırım ve Mina Yıldız’dan oluşan "Türkiye 3" takımı ise bronz madalya kazandı.

Bireysel Mücadeleler

Milli eskrimciler Yiğit Ayaz ve Candeniz Berrak, bireysel mücadelelerinde üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Bu başarı, genç eskrimcilerin uluslararası arenada ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

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