Hakkarigücü, 3'ü yabancı 5 transferle yeni sezona iddialı giriyor

SAYİM HARMANCI - Kadrosunu büyük ölçüde koruyan Turkcell Kadın Futbol Ligi ekiplerinden Hakkarigücü, transfer ettiği 3'ü yabancı 5 yeni oyuncu ile sezona iddialı hazırlanıyor.

Transfer hareketliliği ve kadro yapısı

Üst sıralarda yer alma hedefiyle yeni sezona başlayan Hakkarigücü, yaz transfer döneminde 2'si yabancı 6 futbolcuyla yollarını ayırdı. Eksik mevkileri doldurmak için yapılan çalışmalarda mavi beyazlılar, Ünyespor'dan 21 yaşındaki sağ bek Emine Yaren Çolak ve Trabzonspor'dan 28 yaşındaki forvet Buket Karadağ'ı kadrosuna kattı.

Takımdaki bazı yabancı oyuncuları kadroda tutan Hakkari ekibi, menajerlerin önerisiyle bir süre takip ettiği Ganalı 22 yaşındaki orta saha Elizabeth Oppong, Brezilyalı 23 yaşındaki kaleci Beatriz Bueno Nicoleti ve Azerbaycan'dan 21 yaşındaki orta saha Fidan Jafarova'yı renklerine bağladı.

Hazırlıklar ve sezon hedefi

Yeni transferlerin katılımıyla Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren Hakkarigücü, 21 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Ünyespor'u yenerek lige 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Teknik sorumlunun değerlendirmesi

Takımın teknik sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine 21 Eylül'de yeni sezonun ilk maçına çıkacaklarını söyleyerek kadroyu büyük oranda korumanın avantaj sağladığını vurguladı. Timur, 'Eksik mevkilere takviyeler yaptık. 6-7 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Yeni isimler aldık. Kadromuzu bu sene koruduk. Bu sene de istikrarlı bir şekilde lige damga vuracak bir ekiple sahada olacağız. En büyük avantajımız kadromuzu korumamızdı. Bu bizi mutlu ediyor. Çünkü takımın tamamını değiştirdiğiniz zaman adaptasyon sorunu ve sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Bu sezon bu konuda daha rahat olacağız.' dedi.

Timur, taraftara seyir zevki yüksek maçlar izlettirmeyi hedeflediklerini belirterek, ligde takımın ismini her zaman üst sıralarda tutmak istediklerini, Hakkarigücü'nün mücadele ruhu yüksek ve bölgenin köklü ekiplerinden biri olduğunu ifade etti. Kulübün imkanlarının kısıtlı olduğunu, daha fazla desteğe ihtiyaçları bulunduğunu ve iş insanlarının da destek vermesi gerektiğini kaydetti. 'Geçen sene eksiklerimiz vardı. Oraya ve kaleye takviye yaptık. Nokta transferler yaptık. Her sene olduğu gibi hedefimiz yukarı sıralara oynamaktır.' ifadelerine yer verdi.

Yeni transferlerin görüşleri

Yeni transferlerden Emine Yaren Çolak, Hakkari deplasmanının her zaman zor olduğunu, burada takımın iyi performans sergilediğini ve bu sezon hedeflerinin ligi üst sıralarda bitirmek olduğunu söyledi. Çolak, takım içinde uyumun kolay olduğunu ve herkesin cana yakın olduğunu belirtti.

Brezilyalı Beatriz Bueno Nicoleti ise iyi bir takıma geldiğini, burada kendini iyi hissettiğini ve takımın aile gibi yaklaştığını ifade ederek 'Bu takımın başarısı için mücadele edeceğim.' dedi.

