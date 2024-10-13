Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü'nün Zaferi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa ile karşılaştı. Merzan Şehir Stadı'nda düzenlenen karşılaşmada, ev sahibi takım Hakkarigücü rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın ilk yarısında Hakkarigücü, başarılı bir performans sergileyerek 1-0'lık üstünlük sağladı. İkinci yarıda, Çekmeköy Bilgidoğa 74. dakikada penaltı kazandı; ancak bu fırsatı değerlendiremedi.

Hakkarigücü, bu süreçte bulduğu ikinci golle skoru 2-0'a taşıyarak maçtan galip ayrıldı. Bu mücadeleyi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve birçok sporsever izledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı. Hakkarigücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı. Hakkarigücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı. Hakkarigücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Hakkarigücü ile Çekmeköy Bilgidoğa, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı. Hakkarigücü, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.