Halil Umut Meler'e UEFA'dan Önemli Görev

Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi Maçında Görevli

FIFA kokartına sahip hakem Halil Umut Meler, 15 Ekim Salı günü İsviçre ile Danimarka arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde düdük çalacak.

Müsabaka Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, karşılaşma İsviçre'nin St. Gallen şehrinde bulunan Kybunpark stadyumunda, TSİ 21.45’te başlayacak.

Hakem Ekibi

Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.

VAR Kontrolü

Müsabakada VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Gianluca Aureliano, AVAR (Assist Video Yardımcı Hakem) olarak ise Daniele Doveri görev alacak.