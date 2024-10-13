DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.143.815,64 0,72%

Halil Umut Meler'e UEFA'dan Önemli Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre-Danimarka maçında görev alacak.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 12:52
Halil Umut Meler'e UEFA'dan Önemli Görev

Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi Maçında Görevli

FIFA kokartına sahip hakem Halil Umut Meler, 15 Ekim Salı günü İsviçre ile Danimarka arasında oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde düdük çalacak.

Müsabaka Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, karşılaşma İsviçre'nin St. Gallen şehrinde bulunan Kybunpark stadyumunda, TSİ 21.45’te başlayacak.

Hakem Ekibi

Halil Umut Meler'in yardımcı hakemleri Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.

VAR Kontrolü

Müsabakada VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Gianluca Aureliano, AVAR (Assist Video Yardımcı Hakem) olarak ise Daniele Doveri görev alacak.

İLGİLİ HABERLER

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz Superpole Yarışını İkinci Tamamladı
2
Hakkarigücü, Çekmeköy Bilgidoğa'yı 2-0 Geçti
3
Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Başladı
4
Halil Umut Meler'e UEFA'dan Önemli Görev
5
Ampute Milli Takım, Neşet Ertaş'ın Kabrini Ziyaret Etti
6
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Esra Güvenç'i Transfer Etti
7
Deniz Öncü Moto2'de Tarih Yazdı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi