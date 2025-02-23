Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano ile Rövanş Maçına Çıkacak

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Allianz Milano ile karşı karşıya geliyor. Kaptan Ma'a, güvenlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:20
Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano ile Rövanş Maçına Çıkacak

Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano ile Rövanş Maçına Çıkacak

Voleybolda gözler, 25 Şubat Salı günü İtalya'nın Allianz Milano ekibi ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına çevrildi. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, uzun bir yolculuğun ardından İtalya'ya ulaştı ve tur için hazırlıklarına devam ediyor.

Kaptan Ma'a: "Hedefimiz Milano’ya Rövanşı Vermemek"

Halkbank'ın kaptanı Micah Ma'a, İtalya'ya vardıklarında karşılaşacakları rakibin bir İtalyan temsilcisi olduğunu unutmadan, ilk maçtaki galibiyetin avantajını geride bırakacaklarını belirtti. Ayrıca, "Çeyrek finale yükselmenin sağlayacağı katma değeri iyi hesapladık. Çeyrek final, dörtlü finale ulaşma umutlarını da beraberinde getiriyor," şeklinde konuştu.

Uzun ve zorlu bir yolculukla İtalya’ya geldiklerini hatırlatan Ma'a, "Yorgun geldik, uzun otobüs yolculuğu da bu durumu daha da zorlaştırdı. Şubat ayı kısa olmasına rağmen dokuz maçımız vardı ve her birini tek tek geçiyoruz. Şu anki odağımız Milano’ya rövanşı vermemek. Buna inanıyor ve kendimize güveniyoruz. Tur atlamak için buradayız," ifadelerini kullandı.

Karşılaşma, İtalya'nın Busto Arsizio kentindeki e-work Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak. Halkbank, ilk maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.

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