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Hatayspor’dan resmi açıklama: “Volkan Demirel ile yollarımızı ayırdık”

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarının ayırmış olduklarını duyurdu. Böylece Hatayspor’da Volkan Demirel süreci sona ermiş oldu.

Yayın Tarihi: 03.05.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:59
Hatayspor’dan resmi açıklama: “Volkan Demirel ile yollarımızı ayırdık”

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdıklarını resmi olarak açıkladı. Hatayspor yola, yeni teknik direktörü Özhan Pulat ile devam edecek.

Hatayspor yönetiminden gelen açıklamada, “Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 6 Şubat depremlerinden bu yana, hem kulübümüz hem de şehrimiz için çalışıp çabalayan hocamız Demirel’e ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor ve kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatayspor’da teknik direktörlük yaptığı süre içerisinde toplamda 55 maça çıkan Volkan Demirel, 16 galibiyet ve 16 beraberlik elde etti. Takım, bu süreçte 23 kez yenilgi aldı.

Hatayspor’dan resmi açıklama: “Volkan Demirel ile yollarımızı ayırdık”

Volkan Demirel’in vedası ile takımın başına, kulüpte yardımcı antrenörlük yapmakta olan Özhan Pulat geçti.

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