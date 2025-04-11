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Hatayspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Murat Şahin yönetiminde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 16:25
Hatayspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Gaziantep FK Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübün açıklamasına göre, Hatay temsilcisi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda Gerçekleşen Çalışmalar

Futbolcuların katıldığı idmanda, hava topu, dar alan ve taktik çalışmaları yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Hatayspor, yarın yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.

Müsabaka Detayları

Hatayspor ile Gaziantep FK, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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