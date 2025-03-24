Hatayspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile gerçekleştireceği maça yönelik hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulübün yayımladığı bilgilere göre, Hatay temsilcisi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları üzerine yoğunlaştı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen bu antrenman, toplamda 1 saat 35 dakika sürdü.

Hatayspor, 28 Mart Cuma günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecektir.