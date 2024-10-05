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Hatayspor- Trabzonspor Maçının Ardından Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile 1-1 beraber kaldıkları maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:52
Hatayspor- Trabzonspor Maçının Ardından Rıza Çalımbay Açıklamalarda Bulundu

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor Maç Sonrası Yorumlar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay önemli açıklamalarda bulundu.

"3 Puanı Rahatça Alabilirdik"

Rıza Çalımbay, maçın kendileri için iyi geçtiğini ve pozisyonları değerlendirmekte zorlandıklarını belirtti. "Bugün rahatça 3 puanı da kazanabilirdik. Yeter ki pozisyonlarımızı değerlendirebilseydik," dedi. Çalımbay, takımının mücadele azmini övdü ve "Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde mücadele ettiler," şeklinde konuştu.

Kornerlerden Yenen Goller

İkinci golü atamamanın sebepleri hakkında da açıklamalarda bulunan Çalımbay, "En büyük hatamız kornerden gol yemek oldu. Trabzonspor, attığı gollerin hepsini ölü toptan atıyorlar. Oyuncularımıza, herkesin adamına yakın olacak şekilde oynaması gerektiğini söyledik ama maalesef devrenin başında gol yedik. Bu bizim için büyük bir dezavantaj oldu," ifadelerini kullandı.

Milli Maç Arası Avantajı

Çalımbay, milli maç arasının eksikliklerini gidermek için iyi bir fırsat olduğunu da belirtti. "Ondan sonra iyi bir yere geleceğimize inanıyorum," dedi. Sonuç olarak, Hatayspor’un karşılaştığı pozitif ve negatif yönleri, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın optimizmiyle birleşince yeni maçlarda daha iyi sonuçlar bekleniyor.

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