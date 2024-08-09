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Hatice Akbaş, Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı

Boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyatları kadınlar 54 kilo finalinde gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 00:57
Hatice Akbaş, Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı

Hatice Akbaş Gümüş Madalyasını Aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks kadınlar 54 kilo finalinde mücadele eden Hatice Akbaş, Çinli rakibi Yuan Chang'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Madalya Töreni Duygu Dolu Anlara Sahne Oldu

Roland-Garros'ta gerçekleştirilen etkinliğin ardından düzenlenen madalya töreninde gözyaşlarını tutamayan Akbaş, duygusal anlar yaşadı. Madalyasını aldıktan sonra diğer madalya kazanan boksörlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Türkiye'nin Gururu

Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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