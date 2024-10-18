Hentbol: EHF Avrupa Kupası'nda Beşiktaş HC Dinamo Pancevo ile Karşılaşıyor

EHF Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Heyecanı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında, yarın Sırbistan'ın HC Dinamo Pancevo takımını konuk edecek.

Maç Detayları

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, karşılaşma Süleyman Seba Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.

Rövanş Maçı Planı

Bu heyecan verici karşılaşmanın rövanşı ise 26 Ekim'de Sırbistan'da gerçekleştirilecek.

Diğer Temsilciler

Beşiktaş'ın yanı sıra, ikinci turda yer alan Beykoz Belediyespor ise CS Minaur Baia Mare ile 25-26 Ekim tarihlerinde deplasmanda karşı karşıya gelecek.