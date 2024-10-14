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Hentbol Erkekler Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç: Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u Geriden Gelerek Yendi

Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u 31-30 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:48
Hentbol Erkekler Süper Lig'de Heyecan Dolu Maç: Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u Geriden Gelerek Yendi

Konya Büyükşehir Belediyespor, Kritik Galibiyete İmza Attı

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin 7. haftasında, Konya Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maç, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandı ve büyük bir gerilim içinde gerçekleşti.

İlk Yarıda Köyceğiz Üstünlüğü

Maçın ilk yarısı, Köyceğiz Belediyespor'un 15-12'lik üstünlüğü ile sona erdi. Konuk takım, bu sürede beklenen performansı göstererek, ev sahibine karşı avantaj sağladı.

İkinci Yarıda Değişen Rüzgar

İkinci devrede, Köyceğiz Belediyespor 24-20'lik bir skor avantajı yakalayarak umutlarını artırdı. Ancak, ev sahibi takım olan Konya Büyükşehir Belediyespor, son dakikalarda gösterdiği performansla maçı lehine çevirmeyi başardı.

Maçın Son Anları

Karşılaşmanın son anlarında, Konya Büyükşehir Belediyespor, bulduğu iki golle 31-30'luk sonuca ulaşarak zafere uzandı. Bu galibiyet, takıma önemli bir motivasyon kaynağı oldu.

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