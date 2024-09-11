Hentbol Süper Lig 3. Hafta Programı

Hem kadınlar hem de erkekler için Hentbol Süper Lig’de 3. hafta maçları bu hafta sonu yapılacak. Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan alınan bilgilere göre, liglerdeki maç programı aşağıdaki gibidir:

Kadınlar Süper Lig

Bu hafta:

Yarın: 17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Adasokağı (Üçevler)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Adasokağı (Üçevler) 14 Eylül Cumartesi: 14.00 Kırşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Kırşehir)

14.00 Kırşehir Belediyespor - Üsküdar Belediyespor (Kırşehir) 14.00 Ortahisar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli)

Ortahisar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Beşirli) 15 Eylül Pazar: 16.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe)

16.00 Görele Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Görele İlçe) 16 Eylül Pazartesi: 18.00 Anadolu Üniversitesi - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

Erkekler Süper Lig

Bu hafta:

14 Eylül Cumartesi: 16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli) 15 Eylül Pazar: 13.00 Beşiktaş - Güneysu (Süleyman Seba)

13.00 Beşiktaş - Güneysu (Süleyman Seba) 16.00: Mihalıççık Belediyespor - Spor Toto (Porsuk)

Mihalıççık Belediyespor - Spor Toto (Porsuk) 19.30: Nilüfer Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Üçevler)

Nilüfer Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Üçevler) 16 Eylül Pazartesi: 18.00 DEPSAŞ Enerji - Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 DEPSAŞ Enerji - Konya Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim) 18 Eylül Çarşamba: 13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Rize Yenişehir)

Oyunseverler, bu maçlarda takımlarını desteklemek için salonlarda yerlerini alacaklar. Hentbol tutkunlarına keyifli bir hafta sonu dileriz!