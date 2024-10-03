Hentbol Süper Lig'de Bu Haftaki Maç Programı

Hentbol Süper Lig Maç Programı

Hentbolda bu hafta, Erkekler Süper Lig 6. ve Kadınlar Süper Lig 4. haftasıyla spor severleri bir araya getiriyor. Türkiye Hentbol Federasyonu bu kapsamda haftanın maç programını duyurdu.

Erkekler Süper Lig

Yarın gerçekleşecek olan maçla birlikte program şöyle:

4 Ekim: 17.00 Beşiktaş - Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Beşiktaş - Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba) 5 Ekim: 14.00 Güneysu - DEPSAŞ Enerji As (Güneysu)

14.00 Güneysu - DEPSAŞ Enerji As (Güneysu) 18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

6 Ekim: 14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Köyceğiz)

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Beykoz Belediyespor (Köyceğiz) 15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Rize Belediyespor (Beşirli)

20.00 Spor Toto - Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kadınlar Süper Lig

Kadınlar Süper Lig'de de heyecan dolu maçlar yapılacak:

5 Ekim: 16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Kırşehir Belediyespor (Celal Atik)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Kırşehir Belediyespor (Celal Atik) 9 Ekim: 16.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Üsküdar Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Çamlıca) 17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Anadolu Üniversitesi (Binnaz Karakaya)

31 Ekim: 16.00 Adasokağı - Görele Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

16.00 Adasokağı - Görele Belediyespor (Yüreğir Serinevler) 18.00 Yenimahalle Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Hentbol tutkunlarına keyifli seyirler diliyoruz!