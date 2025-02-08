Hentbol Süper Lig'de DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 37-28 Mağlup Etti

Hentbol Süper Lig'de Rakiplerine Geçit Yok

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında önemli bir karşılaşma gerçekleşti. DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda DEPSAŞ, rakibini 37-28 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin Detayları

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan maçta, konuk takım DEPSAŞ Enerji As, ilk yarıyı 19-13 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ekip, karşılaşmayı kendine avantajlı bir skorla kapattı.

Bu galibiyetle birlikte DEPSAŞ Enerji As, Süper Lig'deki iddiasını sürdürmüş oldu.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Spor Toto ile DEPSAŞ Enerji As THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda DEPSAŞ Enerji As oyuncusu Sedat Yıldırım (solda) rakibiyle mücadele etti.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 16. haftasında Spor Toto ile DEPSAŞ Enerji As THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda DEPSAŞ Enerji As oyuncusu Sedat Yıldırım (solda) rakibiyle mücadele etti.