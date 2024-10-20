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Hentbol Süper Lig'de Spor Toto'dan Farklı Galibiyet

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'deki 8. haftada Konya Büyükşehir Belediyespor'u 40-24 yenerek önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:48
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto'dan Farklı Galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto Fark Yarattı

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında, ev sahibi olduğu maçta Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirildi.

Maç Analizi

Ev sahibi takım, blue kokar alevde, karşılaşmanın ilk yarısında da üstünlüğünü koruyarak devreyi 18-15 önde tamamladı. İkinci yarıda ise performansını daha da artırarak, toplamda 40 gol ile rakibine 24 gol attı. Sonuç: Spor Toto, bu galibiyet ile ligdeki yerini sağlamlaştırmış oldu.

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