Hentbol Süper Lig: Mihalıççık Belediyespor'un Zaferi

Hentbol Erkekler Süper Lig 7. Hafta Sonuçları

Mihalıççık Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında önemli bir galibiyet elde etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşan Mihalıççık ekibi, maçı 35-31’lik skorla kazandı.

Maçın Detayları

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçta Mihalıççık Belediyespor, ilk yarıyı 19-16’lık skorla önde tamamladı. Bu üstünlüklerini maçın sonuna kadar koruyan ev sahibi ekip, savaştan zaferle ayrıldı.

Fanatik destekçilerinin de yoğun ilgisiyle sahada bulunan Mihalıççık Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.