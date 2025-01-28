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Hentbolda Kadınlar 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

Kadın hentbolda 17 ve 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belirlendi. Milli takımların rakipleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:08
Hentbolda Kadınlar 17 ve 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kura Çekimi Yapıldı

Hentbolda kadınlar 17 ve 19 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen kura çekimlerinde, 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı A Grubu’nda İspanya, Danimarka ve İsveç ile eşleşti. Öte yandan, 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın F Grubundaki rakipleri Hırvatistan, Hollanda ve Avusturya oldu.

Şampiyona maçları Karadağ'ın Podgorica kentinde düzenlenecek. 19 yaş altı kategorisindeki müsabakalar 9-20 Temmuz tarihlerinde, 17 yaş altı kategorisindeki müsabakalar ise 30 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplamda 24 takımın katılacağı şampiyonalar, dörderli 6 grup şeklinde oynanacak.

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