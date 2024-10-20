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Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları

Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'de 8. ve 6. haftalar tamamlandı, sonuçlar aşağıda.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:06
Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'inde sırasıyla 8. ve 6. haftalar geride kaldı. Bugün oynanan maçlarla birlikte ligdeki son durumu paylaşıyoruz.

Erkekler Süper Lig Sonuçları

  • Spor Toto - Konya Büyükşehir Belediyespor: 40-24
  • Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 35-40
  • Mihalıççık Belediyespor - Rize Belediyespor: 28-28

Kadınlar Süper Lig Sonuçları

  • Armada Praxis Yalıkavak - Görele Belediyespor: 34-27
  • Üsküdar Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 25-28

Her iki ligde de takımların performansları, gelecek maçlar için büyük önem taşıyor.

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