Hentbolda Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Süper Lig Maç Sonuçları

Hentbol Erkekler ve Kadınlar Süper Lig'inde sırasıyla 8. ve 6. haftalar geride kaldı. Bugün oynanan maçlarla birlikte ligdeki son durumu paylaşıyoruz.

Erkekler Süper Lig Sonuçları

Spor Toto - Konya Büyükşehir Belediyespor: 40-24

- Konya Büyükşehir Belediyespor: Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 35-40

- Nilüfer Belediyespor: Mihalıççık Belediyespor - Rize Belediyespor: 28-28

Kadınlar Süper Lig Sonuçları

Armada Praxis Yalıkavak - Görele Belediyespor: 34-27

- Görele Belediyespor: Üsküdar Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 25-28

Her iki ligde de takımların performansları, gelecek maçlar için büyük önem taşıyor.