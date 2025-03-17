Hokey Açık Alan Süper Lig Müsabakaları Gaziantep ve Antalya'da Başlıyor

Türkiye Hokey Federasyonu, 2024-2025 sezonu Açık Alan Erkekler ve Kadınlar Süper Lig müsabakalarının düzenleneceğini açıkladı.

Açık Alan Erkekler Süper Lig müsabakaları, 8-12 Nisan tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Bu büyük etkinlik, spor severleri bir araya getirecek önemli bir yarışma olacak.

Aynı tarihlerde, Açık Alan Kadınlar Süper Lig müsabakaları ise 9-13 Nisan tarihleri arasında Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılacak. Kadın sporcuların yeteneklerini sergileyeceği bu organizasyon, dikkatleri üzerine çekecek.