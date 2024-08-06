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Hollanda, Paris 2024'te 3X3 Basketbol Erkekler Kategorisinde Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda, 3X3 basketbolda Fransa'yı yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 00:39
Hollanda, Paris 2024'te 3X3 Basketbol Erkekler Kategorisinde Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Heyecan Dolu Anlar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 3X3 basketbol erkekler müsabakaları sona erdi. La Concorde'da yapılan final karşılaşması, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Finalde Nefes Kesen Mücadele

Hollanda, finalde ev sahibi ülke Fransa ile karşı karşıya geldi. Maç, büyük bir çekişmeye sahne oldu ve uzatmalara gitti. Hollanda, zorlu karşılaşmayı 18-17’lik skorla bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Madalyalar Dağıtıldı

Fransa, gösterdiği performansla gümüş madalyayı elde ederken, bronz madalya ise Letonya’yı 21-18 yenerek Litvanya'nın oldu. Bu sonuçlar, 3X3 basketbolunda rekabetin doruk noktasına ulaştığını bir kez daha gösterdi.

Olimpiyat ruhu ve sporun birleştirici gücü, Paris 2024’te tüm dünyayı sarhoş etti.

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