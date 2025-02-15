Hüseyin Akbaş, Vefatının 36. Yılında Anıldı

Dünya şampiyonu güreşçi Hüseyin Akbaş, 36. ölüm yıldönümünde Tokat'ta anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:10
Hüseyin Akbaş, Vefatının 36. Yılında Anıldı

Dünya Şampiyonu Hüseyin Akbaş’ın Anma Töreni

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anılarak onurlandırıldı.

Akbaş'ın Çevreli beldesindeki kabri başında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Katılımcılar, Hüseyin Akbaş’ın hayatı ve başarıları hakkında bilgi paylaşımlarında bulunarak, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Azim ve Kararlılığın Simgesi

Almus Kaymakam Vekili Ekrem Çeçen, anma programında yaptığı konuşmada, Akbaş’ın örnek bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Akbaş'ın hikayesi, azmin ve kararlılığın bir ifadesidir. Başına onca badire gelmesine rağmen hiçbir zaman yılmadı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dünyanın her yerinde dalgalanmasını sağladı. 36 yıl geçse de bu örnek kişiliği gençlerimize anlatmalıyız," şeklinde konuştu.

Aile ve Toplum Katılımı

Hüseyin Akbaş’ın kızı Semra Esen Akbaş, anma programına katılanlara teşekkür ederek, babasının anısını yaşatmak üzere yeniden bir güreş turnuvası düzenlenmesini istedi.

Anma programına, Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ve birçok siyasi parti temsilcisi, kurum amiri ve vatandaş katıldı. Ayrıca, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları da etkinliğe destek verdi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki...

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı. Akbaş'ın Çevreli beldesindeki kabri başında düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki...

Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 36. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı. Akbaş'ın Çevreli beldesindeki kabri başında düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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