ikas Eyüpspor 1-0 Corendon Alanyaspor | Trendyol Süper Lig 3. Hafta (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 3. haftasında ikas Eyüpspor, Yalçın Kayan—Seşlar'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı; Hwang ve Thiam fırsatlar buldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:00
Trendyol Süper Lig 3. Hafta: ikas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

13. dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hwang'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla direğin yanından auta gitti.

22. dakikada Calegari'nin kafayla pasında topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı orta sahadan ceza alanına kadar getirdi. Senegalli oyuncunun sağ çaprazdan şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topu kontrol etti.

ikas Eyüpspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

