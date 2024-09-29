İkas Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Yenerek Haftayı Galibiyetle Tamamladı

İkas Eyüpspor'dan Heyecan Dolu Bir Galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelen İkas Eyüpspor ve Gaziantep FK, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Maç, Eyüpspor'un konuk ekip Gaziantep'i 3-2 yenmesiyle sona erdi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 48. dakikasında Saiz, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak sol çaprazdan ortasını yaptı. Altıpasın gerisindeki Thiam, kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top yandan dışarı çıktı.

54. dakikada, ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin topun başına geçti ve şutunu çekti fakat meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada İkas Eyüpspor, tekrar öne geçti. Sağdan Dubois'nın yerden ortasında, ceza sahası içi sağ çaprazdan Emre Akbaba gelişine bir şut çekerek durumu 2-1 yaptı.

79. dakikada Eyüpspor, farkı 2’ye çıkardı. Orta alanda rakibinden sıyrılan Chatzigiovanis, sol kanattan Umut Meraş’a güzel bir pas verdi. Bu oyuncu, ceza sahası önünde tekrar Chatzigiovanis'ın asistine ulaştı ve yay üzerinden Thiam'ı gördü. Thiam'ın sert şutu topu filelerle buluşturdu: 3-1.

90+4. dakikada Gaziantep FK, durumu 3-2’ye getirdi. Ogün Özçiçek'in savunma arkasına attığı uzun topa hareketlenen Emre Taşdemir, ceza sahasına girerken sert bir şut attı ve topu filelere gönderdi.

Maç Sonucu

Karşılaşma, İkas Eyüpspor'un 3-2'lik avantajı ile kapandı, bu sonuçla birlikte takım önemli bir galibiyet almış oldu.