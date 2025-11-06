İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu’na Seçildi
Türkiye'yi Avrupa Okul Sporları Federasyonu'nda temsil edecek
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
ESSF Genel Kurulu, 3-6 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi.
Yapılan seçimde, İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu üyeliğine layık görüldü. Seçim, genel kurul gündemi çerçevesinde gerçekleştirildi.
