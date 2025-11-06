İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu’na Seçildi

Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, 3-6 Kasım'da Zagreb'de düzenlenen ESSF Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:12
Türkiye'yi Avrupa Okul Sporları Federasyonu'nda temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir, Avrupa Okul Sporları Federasyonu (ESSF) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

ESSF Genel Kurulu, 3-6 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan görüşmelerin ardından yönetim kurulu üyelik seçimine geçildi.

Yapılan seçimde, İlhan Demir ESSF Yönetim Kurulu üyeliğine layık görüldü. Seçim, genel kurul gündemi çerçevesinde gerçekleştirildi.

