İlkay Gündoğan: Eintracht Frankfurt 5-1 mağlubiyeti ders olmalı

İlkay Gündoğan, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiklerini ve basit hataların Şampiyonlar Ligi'nde cezalandırıldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 01:44
İlkay Gündoğan: Eintracht Frankfurt 5-1 mağlubiyeti ders olmalı

İlkay Gündoğan: Mağlubiyet bir ders olmalı

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesi

İlkay, Frankfurt Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada mağlubiyete çok üzüldüklerini belirtti.

"Maça çok iyi başladık. İlk 35-40 dakika skoru bulduk. İkinci golü de atabilecek pozisyonlara girdik. Çok basit goller yedik. Bu da bizi mutsuz etti. İkinci yarıya 3-1 geride başlamak bizim için zordu. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef yeterli olmadı. İyi değildik, basit ve Şampiyonlar Ligi'nde her takımın cezalandıracağı hatalar yaptık."

Gelecek için umut

Takımın potansiyeline güvendiğini vurgulayan Gündoğan, "Bu bizim için bir ders olmalı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi rakipler bizi bekliyor. Umarım bu maçtan öğreniriz. Bu takıma inanıyorum. Burada çok büyük kalite görüyorum. İnşallah bunu ders olarak görüp Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz puanları alırız." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkay Gündoğan: Eintracht Frankfurt 5-1 mağlubiyeti ders olmalı
2
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray: Okan Buruk'tan Sert Değerlendirme
3
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray: Dino Toppmöller'den Haklı Zafer
4
UEFA Şampiyonlar Ligi: İlk Hafta Tamamlandı — Barcelona ve Manchester City Galip Geldi
5
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Ağır Başladı: Eintracht Frankfurt 5-1
6
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray: Şampiyonlar Ligi'nde Farklı Yenilgi
7
112 Acil Doktoru Aleyna Demir, Futbolda Kaptanlık Yapıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)