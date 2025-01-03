ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi Heyecanı: Galatasaray-Fenerbahçe Rekabeti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı dorukta! Ligin 16. haftasında yarın, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak. Derbi maçı hakem üçlüsü olarak Kerem Baki, Turgut Işık ve Mehmet Burak Anlatıcı görev alacak.

Bu sezon oynadığı 13 maçta 11 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2 maçı kaybederek ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan, bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, oynadığı 12 maçı da kazanarak namağlup şekilde zirvede yer aldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbi maçında, kazanan taraf Fenerbahçe Opet olmuştu. Temsilcilerimizin bu derbide nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.