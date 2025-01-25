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İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Sessizler Şampiyon!

Türkiye İşitme Engelliler Futsal Şampiyonası'nda İstanbul Sessizler Spor Kulübü, Uludağ'ı 7-0 yenerek şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 18:12
İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Sessizler Şampiyon!

İşitme Engelliler Futsal Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından Kütahya'da düzenlenen ve büyük bir heyecanla beklenen Türkiye İşitme Engelliler Futsal Şampiyonası, final maçının ardından sona erdi. Kütahya Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya toplamda 16 takım katıldı.

Final Maçında Sürpriz Yok

Şampiyonanın final maçında İstanbul Sessizler Spor Kulübü ile Uludağ İşitme Engelliler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, üstün bir performans sergileyerek maçı 7-0'lık skorla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Şampiyona sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Kütahya Vali Vekili Burhanettin Yavaşi, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirti ve Kütahya'nın spor şehri olma hedeflerine vurgu yaptı.

Devlet Desteği ve Farkındalık Mesajı

Yavaşi, "Devlet olarak bizler, vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bireysel hak ve hürriyetlere erişimin kolaylaştırılması için yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" dedi.

Başkan Gözel'den Teşekkür

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, şampiyonanın işitme engelli sporcuların azmi ve tutkusuyla dolu olduğunu ifade ederek, tüm takımları tebrik etti. Ayrıca, bu organizasyonun sadece bir sportif etkinlik değil, aynı zamanda dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendiren bir platform olduğunu vurguladı.

Federasyondan Sürekli Destek

Türkiye Futbol Federasyonu Engelli Futbol Kurulu Başkanı Kerim Vural, federasyon olarak hem işitme engelli futboluna hem de diğer engelli spor federasyonlarına desteklerinin devam edeceğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final...

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final müsabakasıyla tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final...

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca (TİESF) Kütahya'da düzenlenen şampiyona, final müsabakasıyla tamamlandı.

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