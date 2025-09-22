İşitme Engelliler Voleybolu Yeniden TİESF'e Bağlandı

TİESF, işitme engelliler voleybol branşının Türkiye Voleybol Federasyonundan alınarak yeniden federasyonlarına geçtiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:54
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), işitme engelliler voleybol branşının yeniden federasyon bünyesine alındığını duyurdu.

Süreç ve Açıklama

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşitme engelliler voleybol branşımızın Türkiye Voleybol Federasyonundan alınarak resmen federasyonumuz bünyesine geçmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarihi adım, Federasyon Başkanımız Sayın Dursun Gözel'in yoğun gayretleri, ısrarlı takibi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu nezdinde yürüttüğü aralıksız görüşmeler sonucunda hayata geçti. Bu süreçte destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Voleybol Federasyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

TİESF, federasyonun bünyesinde olmayan diğer branşların da kendi çatısı altına alınması için çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

