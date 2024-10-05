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İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, rekabetin yüksek olduğu bir ortamda sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:59
İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Tamamlandı

4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu Sona Erdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 4. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başarıyla tamamlandı. Maraton, Adana'nın Yumurtalık ilçesinden başlayarak 39 kilometrelik bir mesafe kat edildi.

Katılımcılar ve Destek Ekibi

Maratona katılan iki bireysel yüzücü ve bir bayrak takımı, etkinlik boyunca 3 tekne ve ilk yardım ekibinden destek aldı. Katılımcılar arasında Sanem Dilek 13 saat 7 dakikada, Faruk İlgüy ise 14 saat 12 dakikada yarışmalarını tamamladı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü'nden Açıklamalar

Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecekte uluslararası düzeyde yarışmacılar ve yüzücüleri davet etmeye hazır olduklarını belirtti. Vanlı, "Yarışma 4'üncü kez yapıldığı için artık dünya çapında misafirleri ağırlamaya hazırız. Denetim mekanizmasına açığız ve tecrübelerimizi en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz," dedi.

Yüzücülerin Yorumları

Yüzücülerden Addurrahman Altabba, maratonun çok güzel geçtiğini ve hoş bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

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