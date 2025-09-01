DOLAR
İstanbul'da Gazze İçin Karate Turnuvası — 7 Eylül 2025

Türkiye Karate Federasyonu, 7 Eylül 2025'te İstanbul'da Gazze için düzenlenecek karate turnuvasını ve gelirlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:04
İstanbul'da Gazze İçin Karate Turnuvası

Türkiye Karate Federasyonu, 7 Eylül 2025'te İstanbul'da Gazze için bir karate turnuvası düzenleyeceklerini duyurdu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir açıkladı

AA muhabirine konuşan Ercüment Taşdemir, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü vurgulayarak bu kez Gazze için ses olmak istediklerini söyledi.

Organizasyonun 7 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da yapılacağını aktaran Taşdemir, "Gazze Karate Turnuvası ile anlamlı bir organizasyona daha imza atıyoruz. Sadece sporcuların mücadele ettiği bir tatami buluşması olmayacak aynı zamanda mazlum coğrafyalara umut taşıyan bir yardım hareketine dönüşecek." dedi.

Taşdemir, turnuvadan elde edilecek tüm gelirin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Karate tatamiden taşarak umut olacak"

"Karate tatamiden taşarak umut olacak. Bu adım, karatenin yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda dayanışma ve insanlık değerlerinin de taşıyıcısı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Türkiye Karate Federasyonu olarak bizler, tatamide sergilenen mücadele azminin ve disiplinin ötesinde, hayatın zor anlarında insanlara umut olmayı da görev biliyoruz. 7 Eylül tarihinde sporcularımızın teri, bu kez Gazze'deki çocukların gülüşüne, ailelerin yeniden ayağa kalkma umuduna dönüşecek. Karate, sadece kazanılan madalyalarla değil, dokunduğu hayatlarla da değer kazanıyor. Bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her hareket, Gazze'deki kardeşlerimiz için umut ışığı olacak. Organizasyonumuzu Ataköy Atletizm Spor Salonu'nda yapacağız. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve büyük karate camiamızı bu anlamlı turnuvaya katılmaya davet ediyoruz. Gelin, tatamiden taşan bu iyiliğin bir parçası olun ve birlikte Gazze'ye umut olalım."

