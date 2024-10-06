İstanbul'un Koşuyorum Etabı Renkli Anlara Sahne Oldu

İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı Renkli Görüntülerle Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteklediği Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı, Yenikapı'da coşku dolu bir atmosferde yapıldı.

Katılımcılar Büyüledi

İBB'nin açıklamasına göre, bu yılki yarışlarda 5 ve 10 kilometre mesafesinde yaklaşık 4 bin sporcu yer aldı. Yarış, sağlığa zararı olmayan boyaların havaya püskürtülmesi ile renklendi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Ödüller ve Kazananlar

Etkinliğin startını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar ve diğer İBB Spor İstanbul yöneticileri birlikte verdi. 13 farklı yaş grubunda yapılan yarış, Tarihi Yarımada güzergahını kapsadı ve Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu, Gülhane gibi tarihi mekanlardan geçti.

10 Kilometre Kazananları

10 kilometre erkekler kategorisinde birinci olan Abdullah Tuğluk, ikinci Abdulhalik Çağıran ve üçüncü ise Salih Teksöz oldu. Kadınlarda, birinci Özlem Kaya, ardından Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya geldi. Bu kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin ve beşincilere 4 bin lira para ödülü verildi.

5 Kilometre Kategorisi Sonuçları

Beş kilometre erkekler grubunda zafere Bilal Çeçen ulaşırken, Muhammed Batuhan Çekiç ikinci, Kenan Kılıç ise üçüncü oldu. Kadınlar arasında ise Maria Kolpakova birinci olarak dikkat çekti. Kolpakova’nın ardından Gülsün Adıgüzel ve Gülşen Acar geldi.

Renkli kıyafetler ve enerjik katılımcılar ile bu etkinlik, İstanbul'da sporun ve eğlencenin ne kadar bir arada olabileceğini gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.