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İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun Cezası Kaldırıldı

PFDK, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:17
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun Cezası Kaldırıldı

PFDK, İstanbulspor Başkanı'nın Cezasını İptal Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakkında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

TFF Açıklaması

TFF, mevzuatta meydana gelen değişiklikler doğrultusunda, hak mahrumiyeti talebi yönündeki yargılamanın iadesinin kabul edildiğini ve dosyanın yeniden inceleneceğini duyurdu.

Ceza Neden Kaldırıldı?

Karara göre, Sarıalioğlu, 2 Mayıs tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle karşılaştığı 45 gün süreyle hak mahrumiyeti cezasından muaf tutuldu.

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