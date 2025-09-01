DOLAR
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Ecmel Faik Sarıalioğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'da ziyaret ederek güncel gelişmeleri ve Türk futboluna katkı sağlayacak projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:51
Kritik görüşmede Türk futboluna katkı sağlayacak projeler ele alındı

1. Lig Kulüpler Birliği ve İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Sarıalioğlu, Hacıosmanoğlu'na bir forma hediye etti ve çalışmalarında başarı diledi.

