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İtalyan teknik adam Arda Güler kararını verdi! Yarın ilk 11'de mi oynayacak?

İtalyan teknik adam Montello, yarınki Gürcistan-Türkiye maçında ilk 11'de Arda Güler'i oynatıp oynatmayacağına karar verdi!

Yayın Tarihi: 17.06.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 17:37
İtalyan teknik adam Arda Güler kararını verdi! Yarın ilk 11'de mi oynayacak?

Yarın akşam BVB Dortmund Stadı’nda oynanacak olan Gürcistan-Türkiye maçında Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı merak konusu oldu. 

2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılan A Milli Futbol Takımı, ilk maçını yarın yapıyor olacak. Saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak. Gürcistan’ı yenerek galibiyete ulaşmayı hedefleyen A Milli Takım, teknik direktör Vincenzo Montella’nın başkanlığında hazırlıklarına devam ediyor. 

İlk 11’in merak konusu olduğu maçta Montella’nın Arda Güler’i yedekte bırakabileceği düşünülürken, son karar geldi. İtalyan teknik adam Montella, yarınki maşta Arda Güler’e ilk 11’de yer verecek. 

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