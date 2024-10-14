İzlanda ve Türkiye Karşı Karşıya Geliyor

İzlanda vs Türkiye Maç Detayları
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gerçekleştirilecek olan İzlanda-Türkiye karşılaşması için takım kadroları ve hakemler belli oldu.
Karşılaşmanın Oynanacağı Stat
Maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de bulunan Laugardalsvöllur stadyumunda gerçekleştirilecek.
Hakemler
Bu önemli mücadelede görev alacak hakemler:
- Damian Sylwestrzak
- Pawel Sokolnicki
- Bartosz Kaszynski
Takım Kadroları
İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson, Gudjohnsen
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler
İki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın sonucu, UEFA Uluslar B Ligi'nde nefesleri kesecek.