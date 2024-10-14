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İzlanda ve Türkiye Karşı Karşıya Geliyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde İzlanda-Türkiye maçı için kadrolar ve hakemler açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 20:43
İzlanda ve Türkiye Karşı Karşıya Geliyor

İzlanda vs Türkiye Maç Detayları

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gerçekleştirilecek olan İzlanda-Türkiye karşılaşması için takım kadroları ve hakemler belli oldu.

Karşılaşmanın Oynanacağı Stat

Maç, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de bulunan Laugardalsvöllur stadyumunda gerçekleştirilecek.

Hakemler

Bu önemli mücadelede görev alacak hakemler:

  • Damian Sylwestrzak
  • Pawel Sokolnicki
  • Bartosz Kaszynski

Takım Kadroları

İzlanda: Valdimarsson, Fridriksson, Ingason, Gretarsson, Gudmundsson, Tomasson, Anderson, Traustason, Ellertsson, Oskarsson, Gudjohnsen

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler

İki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın sonucu, UEFA Uluslar B Ligi'nde nefesleri kesecek.

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