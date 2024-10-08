İzmir Spor Zirvesi 2024 Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından organize edilen İzmir Spor Zirvesi, spor dünyasından birçok katılımcının yer aldığı bir etkinlik ile başladı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında, İzmir Valisi Süleyman Elban, Türkiye'nin son yıllarda spor altyapısındaki gelişmeleri değerlendirerek, "Altyapı konusunda eksik yok, fakat beklediğimiz başarı henüz sağlanamadı. Spor ahlakının geliştirilmesi, Aziz Atatürk'ün sporcunun hem zeki hem de ahlaklı olması gerekliliği vurgusunu öncelikle dikkate almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Spor Geleceğine Yön Verme Toplantısı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in sadece spor alanında değil birçok alanda marka konumuna sahip olduğunu belirtti. Kasapoğlu, "Bugün burada Türkiye'nin spor geleceğine yön vermek için bir araya geldik. Spor kültürünü güçlendirmek amacıyla önemli bir sorumluluk taşıyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Halkapınar'da inşa edilen havuzun üç ay içinde tamamlanmasını ve Alsancak'takin yüzme havuzunun inşaatının %30 seviyesine ulaştığını duyurdu.

İzmir Spor Zirvesi'nin Önemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, zirvenin İzmir'de spor alanında yapılacak projeler açısından kritik bir yer taşıdığını vurgulayarak, "Zirvenin önemi, ileride kenti ne kadar etkilediğini göreceğiz," dedi.

Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası Planları

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, zirvenin Türkiye'nin spor kültürünü geliştirmek üzere toplandığını belirtti. Özgener, İzmir'in de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahibi şehirlerden biri olması gerektiğini ifade etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Tepkisi

Açılış konuşmalarından önce yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmaması nedeniyle bir katılımcının tepkisi üzerine Tugay, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasını sağladı.

Çeşitli Oturumlar ile Sporun Geleceği Tartışılacak

Zirvede ‘Sporda altyapı ve kurumsallaşma’, ‘Türkiye'de cimnastik’, ‘Sporun güçlü kadınları’, ‘Olimpiyatlardaki gururlarımız’, ‘Paralimpik gurur’, ‘Voleybolun yolculuğu’ ve ‘Efsanelerle futbol’ gibi başlıklar altında oturumlar gerçekleştirilecek. Zirveye, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin ve birçok diğer önemli spor figürü katılacak.