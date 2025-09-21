Joao Pereira: "İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik" — Başakşehir 1-1 Alanyaspor

Başakşehir 1-1 Alanyaspor: Pereira'dan maç sonu değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig 6. hafta | RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, RAMS Başakşehir deplasmanında 1-1 biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının ikinci yarı performansını değerlendirdi.

Pereira, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçta ilk yarıda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Başakşehir bizden daha üstün oynadı. İkinci yarıda ise gece ve gündüz kadar net farklar vardı. Ufak düzeltmelerle ikinci devrede daha üstün oynadık. İlk yarıya 1-0 geride girmeyi hak ettik. İkinci yarıda maçı kazanmayı hak ettik. Attığımız golün yanı sıra 4 net pozisyonumuz vardı. Üç puanı alabilirdik ancak maalesef kazanamadık. Son bir haftada üçüncü maçımızı oynadık. Oyuncularım buna rağmen iyi iş çıkardılar. Herkes çok iyi çalışıyor. Bu mantalitede devam etmemiz ve geleceğe odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Ayrıca Pereira, ligde oynadıkları 6 maç sonunda elde ettikleri 9 puan hakkında da görüşlerini paylaştı: "İyi bir başlangıç yaptık. Güzel sonuçlar alıyoruz. Futbolda her maçta kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Süper Lig çok zor. İstikrarlı olmalıyız."

Maç sonu değerlendirmesinde Pereira'nın vurguladığı başlıca noktalar; ikinci yarıdaki yükselen performans, yaratılan net pozisyonlar ve ligin zorluğu karşısında istikrar ihtiyacı oldu.