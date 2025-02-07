Jose Mourinho, Onkoloji Servisindeki Çocuklara Moral Verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, çocuklara moral ziyareti yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklarla buluşarak onlara moral verdi. Ziyaret sırasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Eren Dişli de hazır bulundu.

Mourinho, hastane öncesinde Zeynep Aydınlar Eröğüt, hastanenin Direktör Yardımcısı ve Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Hekimi Prof. Dr. Cengiz Canpolat ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında çocuklarla yakından ilgilenen Mourinho, onlarla fotoğraf çektirdi.

Portekizli teknik adam, çocuklarla sohbet ederek kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocuklara özel hediyeler ve imzalı Fenerbahçe formaları veren Mourinho, ziyaretin duygusal anlarına imza attı.

Etkinlikte doğum günü kutlanan Yusuf, Mourinho’ya annesi ile birlikte ördükleri atkıyı hediye etti. Ayrıca, Yusuf, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ördüğü atkıları Fenerbahçe Medya Sorumlusu Alper Yemeniciler aracılığıyla oyunculara ulaştırdı. İki oyuncu, kısa süre sonra Yusuf'u arayarak teşekkür etti.

Ziyarette, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın sevilen maskotu Yellow da yoğun ilgi gördü.