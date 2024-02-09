Jose Rodriguez Süper Lig ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Jose Rodriguez, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndü. İsrail'in Hapoel Telaviv takımında son olarak başarılı performans sergileyen İspanyol futbolcu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin resmi olarak açıklanmasının ardından Adana Demirspor, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bildirimde bulundu.

Rodriguez'un kariyerine Türkiye'de devam etme kararı, futbolseverleri heyecanlandırdı. Galatasaray'daki geçmişiyle tanınan ve burada önemli başarılar elde eden Rodriguez, İsrail macerasının ardından tekrar Süper Lig heyecanına katılacak. Adana Demirspor'un bu önemli transferle güçlendiği belirtilirken, futbolseverler, Rodriguez'un takıma katacağı deneyim ve yetenekle ilgili merakla bekliyor.





Jose Rodriguez, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Demirspor ile ilgili iddiaları doğrulamış ve transferin resmi olarak gerçekleştiğini duyurmuştu. Futbolcunun Türkiye'ye dönüşü, hem kendi kariyeri açısından hem de Türk futbolu için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Adana Demirspor, Rodriguez'un transferiyle güçlü bir kadro oluşturarak Süper Lig'deki mücadelesini sürdürmeye hazırlanıyor. Rodriguez'un performansı ve liderlik özellikleriyle takıma katkı sağlaması beklenirken, Adana Demirspor taraftarları da yeni transferleriyle büyük bir umutla gelecek maçları bekliyor.