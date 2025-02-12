Judoya Okul Projesi ile Adım Atan Sporcular, Milli Takımda Hedef Büyütüyor

Türkiye Judo Federasyonu'nun "Okul Projesi" kapsamında judoya adım atan genç sporcular Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, Ümit Milli Takımı'na seçilerek yeni hedefler peşinde koşuyor. 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, ulusal ve uluslararası başarıyı hedefliyor.

Milli Takıma Seçilen Gençler

Ordu'dan gelen Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, şampiyonada sırasıyla gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Ümit Milli Judo Takımı'na seçilmeyi başardı. Sema, Ordu Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi, Ceren ise 11. sınıf öğrencisi olarak Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi'nde eğitimine devam ediyor. İkisi de uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalışıyorlar.

Sema Yıldırım’ın Hedefleri

Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sema Yıldırım, judoya başlamadan önce ortaokulda ilk antrenörü Neşe Şensoy'un tavsiyesiyle seçmelere katıldığını belirtti. Judoya başladığı günden bu yana kazandığı madalyalarla mutluluğunu dile getiren Sema, “Milli takıma girmek ilk hayalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi yeni hedefim Avrupa, dünya ve ileride de olimpiyatta başarı elde etmek,” şeklinde konuştu.

Ceren Aydoğan'ın Gururu

Ordu Gençlik Spor Kulübü'nden Ceren Aydoğan ise, milli takıma seçilmenin kendisi için ne denli değerli olduğunu vurguladı. “Aileme ve hocalarıma bu güzel duyguyu yaşattığım için mutluyum,” diyen Ceren, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı elde etme hedefinde kararlılıkla ilerliyor.

Destek ve Çalışma Azmi

Her iki genç sporcu da, antrenörleri Teoman Melikoğlu ile birlikte antrenmanlarına devam ederek ilerlemek için gerekli çalışmaları yapıyor. Melikoğlu, Sema ve Ceren’in çalışkan ve azimli sporcular olduğunu belirterek, “İki sporcunun milli takım kariyerlerinde önemli işler çıkaracağına inanıyorum,” dedi.

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a seçilen Ordulu Sema Yıldırım (sağda) ve Ceren Aydoğan (solda), ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a seçilen Ordulu Sema Yıldırım (sağda) ve Ceren Aydoğan (solda), ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.