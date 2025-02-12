DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Judoya Okul Projesi ile Adım Atan Sporcular, Milli Takımda Hedef Büyütüyor

Okul Projesi' ile judoya başlayan Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, milli takımda ulusal ve uluslararası başarı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:31
Judoya Okul Projesi ile Adım Atan Sporcular, Milli Takımda Hedef Büyütüyor

Judoya Okul Projesi ile Adım Atan Sporcular, Milli Takımda Hedef Büyütüyor

Türkiye Judo Federasyonu'nun "Okul Projesi" kapsamında judoya adım atan genç sporcular Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, Ümit Milli Takımı'na seçilerek yeni hedefler peşinde koşuyor. 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden sporcular, ulusal ve uluslararası başarıyı hedefliyor.

Milli Takıma Seçilen Gençler

Ordu'dan gelen Sema Yıldırım ve Ceren Aydoğan, şampiyonada sırasıyla gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Ümit Milli Judo Takımı'na seçilmeyi başardı. Sema, Ordu Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi, Ceren ise 11. sınıf öğrencisi olarak Ordu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Lisesi'nde eğitimine devam ediyor. İkisi de uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için var güçleriyle çalışıyorlar.

Sema Yıldırım’ın Hedefleri

Ordu Büyükşehir Belediyespor sporcusu Sema Yıldırım, judoya başlamadan önce ortaokulda ilk antrenörü Neşe Şensoy'un tavsiyesiyle seçmelere katıldığını belirtti. Judoya başladığı günden bu yana kazandığı madalyalarla mutluluğunu dile getiren Sema, “Milli takıma girmek ilk hayalimdi ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdi yeni hedefim Avrupa, dünya ve ileride de olimpiyatta başarı elde etmek,” şeklinde konuştu.

Ceren Aydoğan'ın Gururu

Ordu Gençlik Spor Kulübü'nden Ceren Aydoğan ise, milli takıma seçilmenin kendisi için ne denli değerli olduğunu vurguladı. “Aileme ve hocalarıma bu güzel duyguyu yaşattığım için mutluyum,” diyen Ceren, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı elde etme hedefinde kararlılıkla ilerliyor.

Destek ve Çalışma Azmi

Her iki genç sporcu da, antrenörleri Teoman Melikoğlu ile birlikte antrenmanlarına devam ederek ilerlemek için gerekli çalışmaları yapıyor. Melikoğlu, Sema ve Ceren’in çalışkan ve azimli sporcular olduğunu belirterek, “İki sporcunun milli takım kariyerlerinde önemli işler çıkaracağına inanıyorum,” dedi.

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a...

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a seçilen Ordulu Sema Yıldırım (sağda) ve Ceren Aydoğan (solda), ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a...

Türkiye Judo Federasyonunun "Okul Projesi" kapsamında tanıştıkları judoda Ümit Milli Takım'a seçilen Ordulu Sema Yıldırım (sağda) ve Ceren Aydoğan (solda), ulusal ve uluslararası arenada isimlerinden söz ettirmek istiyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2
Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı
3
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı
4
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi
5
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor
6
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk
7
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL