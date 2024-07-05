Kaan Ayhan: "Kimse Türkiye ile karşılaşmak istemiyor"

KAAN AYHAN: TÜRKİYE İLE KARŞILAŞMAKTAN ÇEKİNİYORLAR



A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi ve şimdi zorlu bir rakip olan Hollanda ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu önemli mücadele öncesinde milli futbolcu Kaan Ayhan, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayhan, Türkiye'nin rakipleri için korkutucu bir takım olduğunu vurguladı.

Kaan Ayhan, yaptığı açıklamada rakiplerin Türkiye ile karşılaşmaktan çekindiğini belirterek, "Kimse Türkiye ile karşılaşmak istemiyor, o hissi alıyorum. Çekya maçından sonra takımı daha bir istekli gördüm. Buraya hak ederek geldik, Avusturya maçındaki gibi savaşıp galibiyet için oynamaya çalışacağız" dedi. Ayhan'ın bu sözleri, takımın yüksek motivasyonunu ve kazanma isteğini gözler önüne serdi.



ORTA SAHA POZİSYONUNDA KENDİNİ DAHA RAHAT HİSSEDİYOR

Kendisini orta saha oyuncusu olarak gördüğünü belirten Kaan Ayhan, bu pozisyonun vücut yapısına daha uygun olduğunu ifade etti. Ayhan, "Ben kendimi orta saha olarak görüyorum. Vücut yapısı olarak da orayı kendime daha uygun görüyorum. Benim de işime geliyor aslında orta saha başlayıp sağa doğru geri gelmek. Bunu dünyada en iyi yapan Toni Kroos, o da orta saha başlayıp üçlüye düşüyor geride" açıklamasında bulundu. Ayhan, kendisini örnek aldığı oyuncu olarak Toni Kroos'u gösterdi.

Çekya maçının ikinci yarısında turnuvanın gerçek anlamda başladığını hissettiğini dile getiren Kaan Ayhan, takımın enerjisini ve moralini yüksek tutmanın önemine değindi. Ayhan, "Portekiz maçından sonra özellikle Çekya ikinci yarıya doğru 'Şimdi turnuva başlıyor' enerjisini aldım takımdan. Şu anda da hem çok eğleniyoruz hem de maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonu yine galibiyet olur. Biraz da sabırsızlandık, 1 aydır buradayız. Nereye kadar gidebileceğimizi bilmek istiyoruz artık" şeklinde konuştu.



AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'NİN HEDEFİ BÜYÜK

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Takımın bu performansı, taraftarları ve futbolseverleri heyecanlandırıyor. Kaan Ayhan'ın açıklamaları da takımın ne kadar istekli ve motive olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin Hollanda ile oynayacağı bu kritik maç, takımın hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım olacak.

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Hollanda maçı öncesi A Milli Futbol Takımı son hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör ve oyuncular, maça odaklanmış durumda. Kaan Ayhan'ın belirttiği gibi, takım hem eğleniyor hem de maçlara en iyi şekilde hazırlanıyor.