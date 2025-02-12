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Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Mücadele Edecek

Kaltun Madran Su Ege Yıldızları, Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 22:01
Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Mücadele Edecek

Litvanya'da Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası Başlıyor

Litvanya, 14-16 Şubat tarihlerinde Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapacak. Bu prestijli organizasyonda Türkiye'yi Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı temsil edecek.

Türkiye'nin Temsilcisi Arenaya Çıkıyor

Türkiye Hokey Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Takımı, grup aşamasında Slavia Prag, MSC Sumchanka ve SCHC gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.

Başkan Çakır'dan Destek Mesajı

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Muğla temsilcisinin bu önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti. Çakır, "Hedefimiz şampiyonluk. Temsilcimize başarılar dilerim." dedi.

Hokey camiası, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları'nın elde edeceği başarıları merakla bekliyor.

Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi, Kaltun Madran...

Litvanya'da düzenlenecek Avrupa Hokey Kadınlar Salon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Kadın Hokey Takımı temsil edecek. Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'da 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kupada, Kaltun Madran Su Ege Yıldızları Takımı, Slavia Prag, MSC Sumchanka ve SCHC takımlarıyla mücadele edecek.

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