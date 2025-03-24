Kapadokya'da Masa Tenisi Şampiyonu: Türkiye, Avrupa Gençlik Serisi'nde Ödülleri Topladı

Kapadokya'da Genç Masa Tenisi Şampiyonluğu

2025 Avrupa Masa Tenisi Gençlik Serisi'nin Nevşehir'de düzenlenen 2. ayağında Türkiye, masa tenisinde büyük bir başarıya imza attı. Türk sporcular, organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak takımca şampiyonluğa ulaştı.

Ev Sahibi Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Turnuva, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin spor salonunda gerçekleştirildi. 13 ve 15 yaş altı sporcuların kıyasıya mücadelesine tanıklık eden bu organizasyon, yetenekli gençlerin performanslarını sergilemesi adına önemli bir platform sundu.

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Organizasyonda kazanan sporcular arasında, Kenan Kahraman (15 yaş altı tek erkekler), Ela Su Yönter (13 yaş altı tek kızlar), Berat Özdemir (13 yaş altı tek erkekler) ile birlikte Nil Başaran ve Kenan Kahraman (15 yaş altı karışık çiftler), Belinay Davuş ve Berat Özdemir (13 yaş altı karışık çiftler) yer aldı. Tüm bu sporcular, altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Sonuçlar ve Takım Sıralaması

Turnuvayı 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türk masa tenisçiler, toplamda en yüksek puanı elde ederek takım sıralamasının zirvesine yerleşti.