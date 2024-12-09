Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne Tenerife ile Devam Ediyor

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol Ekibi Tenerife'yi Ağırlıyor

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. haftasında yarın İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile mücadele edecek. Karşılaşma, Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da gerçekleşecek ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi alan Karşıyaka, namağlup Tenerife'nin hemen arkasında 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Karşıyaka’nın Avrupa Serüveni

Bu karşılaşma, Karşıyaka'nın Avrupa kupalarındaki 275. müsabakası olacak. Geride kalan 274 maçta 145 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden ekip, toplamda 21,866 sayı atarken, potasında 21,314 sayı gördü.