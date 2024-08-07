Karşıyaka Basketbol Takımı İsim Sponsorluk Anlaşmasını Sonlandırdı

Karşıyaka Basketbol Takımı İsim Sponsorluğuna Veda Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Karşıyaka, Yaşar Holding ve Pınar markasıyla yürüttüğü isim sponsorluk anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Her anlamda paha biçilemeyecek kadar destek sağlayan Pınar ve Yaşar Holding, isim hakkı sponsorluğundan çekileceğini belirtmiştir," denildi.

Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Karşıyaka Spor Kulübü, başantrenör Ufuk Sarıca'nın rehberliğinde 2024-2025 sezonu için güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Yapılan açıklamada, "Altı yabancı oyuncu transferi tamamlandı ve yerli rotasyonda da önemli gelişmeler yaşandı. Böyle bir zamanda bu haberle karşılaşmak camiamızı derinden üzmektedir," ifadelerine yer verildi.

Sponsorluk Arayışları Başladı

Karşıyaka yönetimi, yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni sponsorluk anlaşmaları için hızlı bir arayışa girdiklerini belirtti. Kulüp, Yaşar Ailesi ile olan bağlarının her zaman güçlü kalacağını vurguladı.